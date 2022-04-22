В Севастополе будут строить кемпинги и модульные отели

Севастополь получит 150 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и модульных отелей. Соответствующее распоряжение подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин. По словам губернатора Михаила Развожаева, получение субсидии позволит построить не менее 99 новых модульных конструкций.

Севастополь – одно из популярных мест отдыха в России, для комфортного пребывания наших туристов нужно увеличивать номерной фонд и предоставлять новые средства размещения. Считаю, что подобная федеральная мера поддержки отрасли очень актуальна. Это поможет нам не только повысить туристическую привлекательность Севастополя, но и создать новые рабочие места, — цитирует пресс-служба губернатора.

Напомним, ранее Севастополь подготовил заявку на предоставление субсидии, которая позволила бы поддержать общественные инициативы и создать модульные некапитальные средства размещения. В результате город стал одним из 19 регионов, которому Правительство РФ выделило соответствующие средства.