В Севастополе будут судить 27-летнюю наркосбытчицу. С молодостью может попрощаться

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате преступления, в крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, в 2022 году женщина вошла в состав организованной группы с целью получения заработка от незаконного сбыта наркотиков через Интернет-магазин. Иные участники группы обучили ее оборудованию тайников, провели «стажировку», после чего она начала работать «курьером» наркотических средств, делая «закладки» с разовыми дозами для сбыта покупателям. В дальнейшем обвиняемая получила «повышение» в преступной иерархии, привлекла в состав группы своего мужа в качестве водителя и организовала складирование и фасовку наркотиков в квартире по месту своего жительства на ул. Горпищенко, — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В декабре 2022 года женщина и ее супруг были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю непосредственно после получения очередной оптовой партии наркотиков в Балаклавском районе. В общей сложности по месту ее жительства, из автомобиля и из тайников изъято свыше 3,8 кг наркотических средств α-PVP, МДМА, мефедрон, гашиш.

Кроме того, следствие полагает, что обвиняемая легализовала приобретенную в результате преступной деятельности цифровую валюту на сумму более 1,5 млн. рублей.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Обвиняемая находится под стражей. В отношении ее мужа в августе 2023 года уже вынесен приговор суда, в соответствии с которым ему назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.