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В Севастополе будут судить бизнесмена, пытавшегося дать взятку сотруднику Погрануправления ФСБ

В Севастополе будут судить бизнесмена, пытавшегося дать взятку сотруднику Погрануправления ФСБ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:21 09.09.2020

В Севастополе руководитель фирмы предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ России по РК.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в даче взятки в составе группы лиц в крупном размере (п. «а,б» ч.4 ст. 291 УК РФ). Следственным отделом по Балаклавскому району города Севастополя установлено, что двумя коммерческими фирмами проводились дноуглубительные работы в районе ковша реки Черная на участке акватории Севастопольской бухты. У одной из фирм образовалась задолженность по договору аренды земельного участка, в связи с чем Департамент земельных и имущественных отношений обратился в Арбитражный суд города Севастополя с иском о взыскании задолженности, расторжении договора и возврате земельного участка. В результате фирмы теряли бы возможность дальнейшей продажи добытого песка, строительства базы-стоянки маломерных судов с упущением значительной выгоды, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Руководители коммерческих фирм по обоюдной договоренности решили, что основанием для заключения мирового соглашения в Арбитражном суде может стать положительный ответ должностного лица Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым об отсутствии противоречий при использовании земельного участка. За появление в короткие сроки такого документа они решили дать взятку представителю ведомства.

Преступные действия сообщников были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке передачи взятки в размере 235 тысяч рублей их сотруднику.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из фирм завершено. В ходе следствия сотрудниками Балаклавского следственного отдела собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководитель второй фирмы, ранее заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, признан судом виновным по аналогичной статье Уголовного кодекса Российской Федерации, — уточнили в Следкоме.

В Севастополе будут судить бизнесмена, пытавшегося дать взятку сотруднику Погрануправления ФСБ

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