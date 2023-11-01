В Севастополе будут судить браконьеров. Штрафом не отделаются

В Севастополе полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о незаконной охоте в заказнике.

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Балаклавскому району окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной охоте на территории заказника, совершённой организованной группой с причинением особо крупного ущерба. Установлено, что 46-летний житель Севастополя решил создать организованную группу для осуществления незаконной охоты на диких животных на территории города Севастополя. С этой целью он привлёк своего 54-летнего приятеля, который на законных основаниях владел охотничьим карабином, а также имел приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. Имея в прошлом опыт работы егерем и знания лесной местности, организатор браконьерской группы вместе со своим подельником периодически тайком охотились на диких животных, а добытые незаконным путём трофеи делили между собой и распоряжались ими по своему усмотрению, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В марте 2023 года в ночное время приятели на принадлежащем одному из них автомобиле направились на охоту, где на территории заказника застрелили дикого кабана, разделили незаконно добытую тушу на несколько частей и скрылись с места происшествия.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии задержали браконьеров по горячим следам. При осмотре автомобиля ВАЗ-2110, в котором передвигались подозреваемые, были обнаружены и изъяты охотничий карабин с патронами, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы, а также фрагменты туши дикого животного, — рассказали в полиции.

В рамках предварительного расследования установлено, что своими противоправными действиями злоумышленники причинили Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в лице Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя материальный ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») с обвинительным актом, утверждённым Севастопольским межрайонным природоохранным прокурором направлены для рассмотрения в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.