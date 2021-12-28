В Севастополе будут судить бывших сотрудников ГИБДД

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении бывших инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Севастополю. Как сообщили в следственном комитете, в зависимости от роли каждого в содеянном они обвиняются в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения и в покушении на таковое преступление, посредничестве в коммерческом подкупе группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия, посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, п.п. «а», «б» ч. 2 ст.204.1, п. «а» ч.3 ст.291.1 УК РФ).

Следователем следственного отдела по Нахимовскому району города Севастополя установлено, что в период с 2019 по 2020 годы граждане, желающие беспрепятственно сдать экзамены для получения водительского удостоверения, передавали денежное вознаграждение действующему на тот момент инспектору ДПС через его коллегу. Однако сотрудник полиции содействие автомобилистам оказывать не планировал, присваивая полученные финансы. Также в ходе следствия установлено, что один из инспекторов обманным путем присвоил деньги автомобилиста, которому обещал оказать содействие за удаление из служебной базы сведений о лишении его водительских прав за совершенное правонарушение, однако не намеревался этого делать, — говорится в сообщении Следкома.

Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

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