В Севастополе будут судить бывших судебных приставов

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц УФССП по городу Севастополю, обвиняемых в совершении должностных преступлений.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц УФССП по городу Севастополю — заместителя руководителя УФССП по городу Севастополю и заместителя старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Гагаринскому району. Они обвиняются в организации превышения должностных полномочий и в превышении должностных полномочий соответственно (ч.3 ст.33, ч.1 ст.286,ч.1 ст. 286, УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователем по расследованию особо важных дел Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что жительница Гагаринского района подала заявление о взыскании с бывшего супруга более 12 млн. рублей, которые он выручил от продажи их имущества. После чего на практически все оставшееся имущество мужчины решением суда был наложен арест с целью взыскания в пользу женщины средств в случае его реализации.

В августе 2021 года действующий на тот момент заместитель главного судебного пристава Севастополя отдал незаконный приказ заместителю старшего судебного пристава ОСП по Гагаринскому району о снятии ареста с земельных участков и нежилых помещений должника без решения на то суда. Подчиненная во исполнение незаконного приказа вынесла постановление о снятии ареста и запрета на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества жителя Севастополя. В результате чего мужчина позже смог продать участки общей площадью более 1 тысячи кв. метров. Таким образом, совершенные должностными лицами УФССП по городу Севастополю действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов взыскателя – супруги должника, — рассказали подробности следователи.

Преступление было выявлено Службой в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с подразделением собственной безопасности УФССП по городу Севастополю.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.