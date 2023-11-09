В Севастополе будут судить экс-директора учреждения «Парки и скверы»

При реконструкции сквера Ленинского комсомола превысил полномочия.

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГБУ г. Севастополя «Парки и скверы», обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району установлено, что между ГБУ «Парки и скверы» в лице действующего начальника отдела и строительной фирмой был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сквера Ленинского комсомола. В течение 2019 года подрядчик в нарушение условий контракта не произвел часть необходимых работ, однако предоставил заказчику документы об их полном исполнении. Начальник же отдела не обеспечил надлежащий контроль, не выяснил фактических обстоятельств, не привлек специалистов и не назначил экспертизу выполненных работ с целью определения их соответствия условиям контракта. Должностное лицо умышленно подписало предоставленные акты, после чего передало их для исполнения в бухгалтерию ГБУ «Парки и скверы», — рассказали подробности в Следственном комитете.

Согласно заключению эксперта, стоимость фактически невыполненных строительной фирмой работ по капитальному ремонту сквера Ленинского комсомола превысила 1,5 млн. рублей. Такова сумма ущерба, причиненного бюджету города Севастополя, исчисляющегося в крупном размере. Директор строительной фирмы также был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица завершено. Собрана достаточная доказательственная база в отношении обвиняемого. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.