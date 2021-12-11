В Севастополе будут судить мошенника, проворачивавшего афёры дистанционно

Следователем Следственного управления УМВД России в Севастополе завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Орловской области в совершении серии мошенничеств, совершённых дистанционным способом.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее судимый за мошенничество 30-летний мужчина размещал в сети Интернет заведомо ложные объявления о продаже строительных материалов по заниженным ценам на территории Севастополя. Реализуя свой преступный умысел, он заказывал стройматериалы у настоящего продавца и оформлял доставку к адресам позвонивших ему клиентов, которых убеждал внести предоплату до начала отгрузки. Схема раскрывалась, когда обманутый клиент собирался получить доставленный товар у водителя, но оказывалось, что строительные материалы не оплачены, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Злоумышленнику, говорят правоохранители, удавалось легко входить в доверие, поскольку ранее он работал в сфере торговли строительными материалами и разбирался в тонкостях этого бизнеса. С целью конспирации мошенник осуществлял телефонные разговоры с чужих телефонных номеров, а добытые преступным путём деньги получал на банковскую карту своего знакомого, которого не посвящал в свою противоправную деятельность.

Сотрудниками полиции установлена и доказана причастность фигуранта к шести эпизодам мошенничества на территории Севастополя на общую сумму 133 тысячи рублей.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, а также возместил потерпевшим ущерб, причинённый в результате его противоправной деятельности.

В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.