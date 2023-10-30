В Севастополе будут судить мошенников – «черных риелторов»

В Севастополе перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере недвижимости.

Следователем СЧ СУ УМВД России по городу Севастополю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 179, 159, 111 и 228 УК РФ в отношении шестерых местных жителей. По версии следствия, ранее судимый за мошенничество владелец агентства недвижимости, имея многолетний опыт работы в сфере риелторских услуг, создал и возглавил криминальную группировку, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

К противоправной деятельности он привлек ранее судимых граждан, которые вели асоциальный образ жизни. Лидер группы подыскивал квартиры с несколькими собственниками, которые вели споры, связанные с распоряжением жилплощадью, и приобретал у одного из них право собственности на небольшую часть квартиры. Получив возможность распоряжаться ею, он вынуждал собственников продать ему их доли по низкой цене либо выкупить принадлежащую ему жилплощадь по цене значительно выше рыночной. В случае отказа в квартиру заселялись маргиналы, которые распивали там спиртные напитки и создавали для остальных жильцов невыносимые условия.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, за пять лет сообщники, угрожая повреждением и уничтожением имущества, а в одном случае с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью человека, принудили 15 собственников квартир к совершению сделок. Также установлен факт мошенничества с земельным участком, в результате которого владельцу причинён материальный ущерб в размере 1,5 миллиона рублей.

Криминальная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска. В ходе обыска по адресу проживания лидера группы изъяты синтетические наркотики.

По ходатайству следствия судом наложен арест на четыре квартиры, принадлежащие фигурантам. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу, — сообщила Ирина Волк.