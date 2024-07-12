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В Севастополе будут судить педофила
иллюстрация: открытые источники

В Севастополе будут судить педофила

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:26 12.07.2024

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Он обвиняется по п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Установлено, что в разное время в 2021 – 2023 годах мужчина, находясь в доме по месту своего проживания, совершал изнасилования и иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей падчерицы, которой на тот момент было 11 – 14 лет. Девочка не рассказывала о произошедшем, так как была запугана отчимом, но в ноябре 2023 года ее мать застала мужчину за совершением указанных противоправных действий и вызвала полицию. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Расследование проведено следственным отделом по Балаклавскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Балаклавский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. По совокупности преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

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источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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