В Севастополе будут судить педофила

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Он обвиняется по п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Установлено, что в разное время в 2021 – 2023 годах мужчина, находясь в доме по месту своего проживания, совершал изнасилования и иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей падчерицы, которой на тот момент было 11 – 14 лет. Девочка не рассказывала о произошедшем, так как была запугана отчимом, но в ноябре 2023 года ее мать застала мужчину за совершением указанных противоправных действий и вызвала полицию. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Расследование проведено следственным отделом по Балаклавскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.