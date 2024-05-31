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В Севастополе будут судить руководителя рыбоконсервного комбината. За что?
Фото: Следком

В Севастополе будут судить руководителя рыбоконсервного комбината. За что?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:45 31.05.2024

В Севастополе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин». Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, в крупном размере, а также невыплате заработной платы (ч. 1 ст. 199.2, ч. 2 ст. 245.1 УК РФ).

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что с августа 2022 года по февраль 2023 года руководитель организации сокрыл от налоговых органов свыше 18 млн. рублей, вырученных в результате деятельности предприятия. Указанную сумму он направил на счета контрагентов и подконтрольного юридического лица, минуя расчетный счет возглавляемого предприятия. Умышленные действия фигуранта повлекли невозможность взыскания в бюджетную систему Российской Федерации имеющейся недоимки по налогам и страховым взносам в размере 2,8 млн. рублей.

Также с ноября 2022 года руководитель организации свыше 7 месяцев не выплачивал полагающуюся заработную плату двум работникам предприятия. Образованная задолженность перед работниками, при имеющейся возможности ее погашения, составила боле 360 тыс. рублей, — сообщили в Следкоме.

Преступная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с УФНС России по г. Севастополю и оперативными сотрудниками УМВД России по г. Севастополю.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено, проведены необходимые экономические экспертизы и выполнены все следственные действия. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, однако она в полном объеме подтверждается совокупностью собранных доказательств.

Органом предварительного следствия приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации и работникам предприятия.

Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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