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В Севастополе будут судить шантажиста

В Севастополе будут судить шантажиста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:04 10.03.2022

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Молодой человек обвиняется в шантаже спутницы и угрозе распространения ее личных сведений.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю  завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в понуждении лица к половому сношению путем шантажа и вымогательстве, то есть требовании передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего (ч.1 ст.133,  ч.1 ст.163  УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Подробности истории таковы: в декабре 2021 года житель Севастополя, который ранее состоял в отношениях с девушкой, начал шантажировать ее имеющейся у него видеозаписью личного характера, требуя вновь вступить с ним в интимную связь. Также молодой человек выдвинул требования о передаче ему денег, в противном случае он грозился распространить видеоматериалы личного характера девушки по месту ее обучения, а также в сети Интернет.

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В дальнейшем девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, после чего противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УМВД России по городу Севастополю.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в Следственном комитете.

 


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