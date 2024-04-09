В Севастополе будут судить специалиста-эксперта отдела МВД по вопросам миграции

Незаконно поставила на миграционный учет 111 (!) иностранных граждан.

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ч. 1 ст. 285, ст. 322.3 УК РФ).

Севастопольским межрайонным следственным отделом установлено, что в период с апреля по сентябрь 2022 года специалист незаконно поставила на миграционный учет 111 иностранных граждан по месту их пребывания в нежилом помещении. Факты противозаконной деятельности должностного лица и незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации выявлены в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, вместе с тем она подтверждается результатами проведенных осмотров места происшествия и документов, показаниями свидетелей, данных в ходе допросов и иными доказательствами.

Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.