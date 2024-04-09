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В Севастополе будут судить специалиста-эксперта отдела МВД по вопросам миграции

В Севастополе будут судить специалиста-эксперта отдела МВД по вопросам миграции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:46 09.04.2024

Незаконно поставила на миграционный учет 111 (!) иностранных граждан.

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ч. 1 ст. 285, ст. 322.3 УК РФ).

Севастопольским межрайонным следственным отделом установлено, что в период с апреля по сентябрь 2022 года специалист незаконно поставила на миграционный учет 111 иностранных граждан по месту их пребывания в нежилом помещении.

Факты противозаконной деятельности должностного лица  и незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации выявлены в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, вместе с тем она подтверждается результатами проведенных осмотров места происшествия и документов, показаниями свидетелей, данных в ходе допросов и иными доказательствами.

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Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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