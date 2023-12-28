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В Севастополе бывший охранник детского сада предстанет перед судом за растление несовершеннолетних
Фото: Следком

В Севастополе бывший охранник детского сада предстанет перед судом за растление несовершеннолетних

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:52 28.12.2023

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в преступлении сексуального характера, совершенном в отношении малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что летом текущего года 54-летний мужчина взамен представленной возможности поиграть в видеоигры убеждал 6 и 7-летних воспитанниц одного из детских садов района, где он работал охранником, делать фото интимного характера. В последующем одна из девочек обо всем сообщила своей маме, которая и передала полученную информацию в правоохранительные органы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю были установлены еще две девочки, пострадавшие от действий злоумышленника, — сообщили в Следственном комитете.

Фигуранту было предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, где он содержится до настоящего времени. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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