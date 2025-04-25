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В Севастополе частично будет перекрыта улица Павла Корчагина

В Севастополе частично будет перекрыта улица Павла Корчагина

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:31 25.04.2025

В связи со строительством проспекта Античный с 12 мая до конца августа будет частично перекрыт участок улицы Павла Корчагина от дома №23 до пересечения с улицей Героев Сталинграда.

На данном участке, который является окончанием будущей дороги, подрядчик заменит инженерные коммуникации и дорожное покрытие, установит новые дорожные знаки и нанесет разметку. Для личного и общественного транспорта будет организован временный объездной путь вдоль парковки Дома культуры рыбаков с соответствующей разметкой и знаками. Жители также смогут заехать в микрорайон по дороге вдоль торгового центра «Апельсин», мимо дома №8 по улице Павла Корчагина, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В Севастополе частично будет перекрыта улица Павла Корчагина

Напомним, что дорога на проспекте Античный будет двухполосной с освещением, светофорами, остановочными павильонами и пешеходными переходами.

Сегодня подрядчик продолжает переустраивать инженерные коммуникации, делает ливневку, на некоторых участках дороги уже виден профиль тротуара и велосипедной дорожки. Завершить работы планируем до конца года, – отмечает директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега», обеспечит транспортную доступность школ и детских садов, а также разгрузит проспект Героев Сталинграда.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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