В Севастополе частные садики получат субсидии из бюджета

Правительство Севастополя утвердило постановление о выделении субсидии частным дошкольным организациям.

На данный момент у нас пять лицензированных образовательных учреждений. Сумма субсидии на 2021 год — 19,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на заработную плату в частных образовательных учреждениях и на приобретение учебных материалов и игрушек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента образования Севастополя Антона Ульянцева.

Заявки на получение субсидии от частных образовательных организаций были поданы в течение 20 рабочих дней с момента вступления в силу закона о бюджете.