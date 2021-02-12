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В Севастополе частные садики получат субсидии из бюджета
фото: FeeLoona (pixabay.com)

В Севастополе частные садики получат субсидии из бюджета

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:28 12.02.2021

Правительство Севастополя утвердило  постановление о выделении субсидии  частным дошкольным организациям.

На данный момент у нас пять лицензированных образовательных учреждений. Сумма субсидии на 2021 год — 19,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на заработную плату в частных образовательных учреждениях и на приобретение учебных материалов и игрушек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента образования Севастополя Антона Ульянцева.

Заявки на получение субсидии от частных образовательных организаций были поданы в течение 20 рабочих дней с момента вступления в силу закона о бюджете.

В Севастополе частные садики получат субсидии из бюджета

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