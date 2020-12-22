В Севастополе чествовали победителей III регионального чемпионата «Абилимпикс»

Региональный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Севастополе проводится с 2018 года. Сегодня чемпионат «Абилимпикс» является одним из самых эффективных инструментов для мотивации, социализации и трудоустройства людей с инвалидностью. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в этом году впервые соревнования проходили в очно-дистанционной форме. Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, как и в прошлые годы, организовал соревнования по двум компетенциям: «предпринимательство» и «социальная работа». Победителей III регионального чемпионата «Абилимпикс» поздравили в ведомстве и вручили награды.

Многие из вас уже не первый раз принимают участие в данном конкурсе, тем самым оттачивая свое мастерство. Несмотря на особую форму проведения чемпионата, вы смогли еще раз продемонстрировать свои профессиональные навыки. Поздравляем вас с победой, и желаем дальнейших успехов. Отмечу, что в будущем году мы планируем расширить перечень компетенций, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела реализации программ и мероприятий активной политики занятости Анну Шалимову.

Победителями в компетенции «социальная работа» признаны: 1 место — Елизавета Гребенец, 2 место — Яна Долинская, 3 место — Елена Архипова. В компетенции «предпринимательство» признаны: 1 место — Вячеслав Гобелков, 2 место — Наталья Алексеенко, 3 место — Евгений Коханюк.

В этом году каждый дипломант поощряется денежной выплатой от 5 до 10 тысяч рублей. Это дополнительный стимул для участия в мероприятиях, где можно не только продемонстрировать свое мастерство, но и получить материальное вознаграждение, — отмечает начальник отдела.

Оценивали конкурсные задания, подводили итоги чемпионата и определяли победителя по каждой компетенции эксперты. Им также были вручены подарки и дипломы. В этом году, к примеру, главным экспертом в компетенции «предпринимательство» выступила победитель Национального чемпионата «Абилимпикс – 2018» Елена Ермолаева. Психолог по профессии. В свое время Елена по направлению Центра занятости прошла курсы повышения квалификации, успешно защитила бизнес-план по оказанию психологической помощи севастопольцам и получила финансовую помощь на открытие своего дела в размере 100 тысяч рублей. Теперь Елена с учетом своего опыта и пройденного пути, оказывает помощь и поддержку будущим предпринимателям.

Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском чемпионате в Москве.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя