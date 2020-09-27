В Севастополе чествовали учителей

Накануне Дня учителя губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравил работников образования с профессиональным праздником и вручил шести педагогам звания «Заслуженный учитель города Севастополя».

От всего сердца поздравляю педагогов с профессиональным праздником который состоится на следующей неделе. Чем чаще мы будем говорить какие у нас замечательные учителя, тем лучше. Будем считать, что вся следующая неделя в Севастополе будет посвящена Дню учителя. Работы у нас очень много! Знаю с какими трудностями вы сталкиваетесь каждый день , как непросто дался 2020 год из-за коронавируса, но вы со всеми трудностями всегда справляетесь. Потому, что в наших школах замечательные, дружные коллективы любящие детей, — сказал Развожаев.