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В Севастополе чествовали учителей

В Севастополе чествовали учителей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:32 27.09.2020

Накануне Дня учителя губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравил работников образования с профессиональным праздником и вручил шести педагогам звания «Заслуженный учитель города Севастополя».

В Севастополе чествовали учителей

От всего сердца поздравляю педагогов с профессиональным праздником который состоится на следующей неделе. Чем чаще мы будем говорить какие у нас замечательные учителя, тем лучше. Будем считать, что вся следующая неделя в Севастополе будет посвящена Дню учителя. Работы у нас очень много! Знаю с какими трудностями вы сталкиваетесь каждый день , как непросто дался 2020 год из-за коронавируса, но вы со всеми трудностями всегда справляетесь. Потому, что в наших школах замечательные, дружные коллективы любящие детей, — сказал Развожаев. 

В Севастополе чествовали учителей

За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в  развитие и повышение качества образования почетное звание «Заслуженный работник образования города Севастополя» присвоено:

—  учителю истории и обществознания школы № 3 Эмилии Павловне Горских,

— заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю английского языка гимназии № 24 Елене Николаевне Левковой,

— учителю географии гимназии № 24 Людмиле Васильевне Осокиной,

— директору школы № 20 Инне Геннадиевне Рвачёвой,

— педагогу дополнительного образования ДДЮТ Галине Васильевне Сагань,

— заведующей детским садом № 2 Ирине Николаевне Чмых.

В Севастополе чествовали учителей

Ещё шести педагогам вручены почётные грамоты правительства Севастополя.

В Севастополе чествовали учителей

Педагогов также поздравили председатель Заксобрания Владимир Немцев и сенатор Екатерина Алтабаева.

В Севастополе чествовали учителей

Подарком учителям стал показ спектакля «Пиковая дама».

В Севастополе чествовали учителей

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе чествовали учителей

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