В Севастополе чествовали учителей

Накануне Дня учителя губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравил работников образования с профессиональным праздником и вручил шести педагогам звания «Заслуженный учитель города Севастополя».
От всего сердца поздравляю педагогов с профессиональным праздником который состоится на следующей неделе. Чем чаще мы будем говорить какие у нас замечательные учителя, тем лучше. Будем считать, что вся следующая неделя в Севастополе будет посвящена Дню учителя. Работы у нас очень много! Знаю с какими трудностями вы сталкиваетесь каждый день , как непросто дался 2020 год из-за коронавируса, но вы со всеми трудностями всегда справляетесь. Потому, что в наших школах замечательные, дружные коллективы любящие детей, — сказал Развожаев.
За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в развитие и повышение качества образования почетное звание «Заслуженный работник образования города Севастополя» присвоено:
— учителю истории и обществознания школы № 3 Эмилии Павловне Горских,
— заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю английского языка гимназии № 24 Елене Николаевне Левковой,
— учителю географии гимназии № 24 Людмиле Васильевне Осокиной,
— директору школы № 20 Инне Геннадиевне Рвачёвой,
— педагогу дополнительного образования ДДЮТ Галине Васильевне Сагань,
— заведующей детским садом № 2 Ирине Николаевне Чмых.
Ещё шести педагогам вручены почётные грамоты правительства Севастополя.
Педагогов также поздравили председатель Заксобрания Владимир Немцев и сенатор Екатерина Алтабаева.
Подарком учителям стал показ спектакля «Пиковая дама».
Фото: пресс-служба правительства Севастополя.
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