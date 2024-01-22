В Севастополе четвёртые сутки проблемы с водоснабжением. Почему

В своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, почему город третьи сутки сидит без воды.

Вижу, что многие не до конца понимают, из-за чего в Севастополе сейчас вода подается по временному графику. Разъясняю: из-за обильных осадков, выпавших в январе, и резкого потепления буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов. В лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки. Грунтовые воды, плюс вода вместе с тающим мокрым снегом идет по малым рекам с гор, многие были сухими десятки лет. Это, по сути, селевые воды, которые несут с большой скоростью булыжники, ветки, песок, глину, крупный мусор и даже деревья в речку Черную, откуда вода идет на водозаборы. В такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время, — озвучил масштаб происшествия губернатор.