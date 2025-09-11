В Севастополе число пчеловодческих хозяйств

На территории Севастополя сегодня насчитывается более 50 пасек, на которых содержится свыше 1300 пчелиных семей. При этом пять из них — крупные пчеловодческие хозяйства с численностью пчелосемей более 40 штук каждое. В 2024 году севастопольские пчеловоды собрали более 20 тонн мёда, а в 2025 году уже собрано свыше 6 тонн.

Продукция реализуется на местных рынках и ярмарках, где пользуется стабильным спросом у жителей и гостей города.

Пчеловодство в Севастополе не остаётся без внимания со стороны властей. В рамках государственной программы субсидируется часть затрат на развитие отрасли. В 2024 году на эти цели было выделено 160 тысяч рублей, а в 2025 — 200 тысяч рублей. В оба года средства были доведены полностью до предпринимателей. За счёт субсидий в прошлом году приобретено 30 пчелосемей и оборудование, включая медогонку Грановского, солнечную воскотопку, рамки, электрический нож для распечатки сот и вощину с тимолом. В 2025 году — 40 пчелосемей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Василия Макоед.

Особое внимание уделяется качеству и безопасности продукции. Государственная ветеринарная служба ежегодно бесплатно проводит лабораторные исследования пчелиных семей на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний: американский и европейский гнильцы, акарапидоз, нозематоз, варроатоз, браулез.

По итогам исследований 2024–2025 годов болезней не выявлено — это важный показатель здоровья пчелиных семей и экологической чистоты региона.

Также проводится анализ мёда: в 2024 году исследовано 20 тонн продукции, в 2025 — уже более 6 тонн.

Проверяются органолептические показатели (вкус, цвет, запах, консистенция), физико-химические свойства (влажность, сахар, диастазное число), содержание токсичных элементов и остатков пестицидов или ветпрепаратов.

Наши исследования позволяют выявлять фальсификат и защищать потребителей от некачественной продукции, а пчеловодам — легально и уверенно реализовывать свою продукцию на рынках и ярмарках, — объяснил начальник управления Николай Дмитрив.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя