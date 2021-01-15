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В Севастополе – еще два случая заболевания COVID-19
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе число подхвативших COVID-19 за сутки приблизилось к сотне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:38 15.01.2021

По состоянию на утро 15 января в Севастополе зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19. 90 человек выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 64 до 85 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8130 человек. В настоящий момент выздоровели 7377 человек, 308 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 277 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 211 человек. Под наблюдением находится 603 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе число подхвативших COVID-19 за сутки приблизилось к сотне

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