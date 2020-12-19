Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:48 19.12.2020

По состоянию на утро 19 декабря в Севастополе зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19. 19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от семи до 85 лет.

Как сообщили в правительстве города, 67 человек выписаны после выздоровления. Скончались 3 человека в возрасте от 67 лет до 81 года.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5765 человек. В настоящий момент выздоровели 5382 человека, 190 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 144 человека, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 172. На амбулаторном лечении – 37 человек.  Под наблюдением — 606 человек.

В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.