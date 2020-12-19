В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет

По состоянию на утро 19 декабря в Севастополе зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19. 19 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от семи до 85 лет.

Как сообщили в правительстве города, 67 человек выписаны после выздоровления. Скончались 3 человека в возрасте от 67 лет до 81 года.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5765 человек. В настоящий момент выздоровели 5382 человека, 190 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 144 человека, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 172. На амбулаторном лечении – 37 человек. Под наблюдением — 606 человек.