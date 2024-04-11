В Севастополе чтят память узников фашистских лагерей

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В память о тех, кто не вернулся из нацистских машин смерти, к Вечному огню у Мемориала обороны Севастополя 1941-1942 годов участники траурного митинга возложили цветы.

Сегодня особенный день – 79-я годовщина освобождения узников концлагерей, день памяти всех, кто был заключён в концентрационные лагеря немецкими фашистами, тех, чья жизнь навсегда прервалась, тех, кому удалось освободиться в 1945 году. Эта горькая память для всего человечества является очень важным уроком. В Севастополе этот день всегда по-особенному отмечается, потому что многие севастопольцы оказались в концентрационных лагерях. Это страшная страница истории, но она очень важна для того, чтобы учить нас – невыученные уроки истории обязательно отзываются в сегодняшнем дне. И я думаю, что на Украине как раз та, профашистская, пронационалистическая политика должна быть осуждена – и я полагаю, что международный трибунал обязательно будет для тех, кто не щадит человеческие жизни, не щадит детей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора РФ Екатерину Алтабаеву.