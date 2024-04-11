В Севастополе чтят память узников фашистских лагерей

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В память о тех, кто не вернулся из нацистских машин смерти, к Вечному огню у Мемориала обороны Севастополя 1941-1942 годов участники траурного митинга возложили цветы.
Сегодня особенный день – 79-я годовщина освобождения узников концлагерей, день памяти всех, кто был заключён в концентрационные лагеря немецкими фашистами, тех, чья жизнь навсегда прервалась, тех, кому удалось освободиться в 1945 году. Эта горькая память для всего человечества является очень важным уроком. В Севастополе этот день всегда по-особенному отмечается, потому что многие севастопольцы оказались в концентрационных лагерях. Это страшная страница истории, но она очень важна для того, чтобы учить нас – невыученные уроки истории обязательно отзываются в сегодняшнем дне. И я думаю, что на Украине как раз та, профашистская, пронационалистическая политика должна быть осуждена – и я полагаю, что международный трибунал обязательно будет для тех, кто не щадит человеческие жизни, не щадит детей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора РФ Екатерину Алтабаеву.
В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота состоялось чествование активистов общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Им вручили благодарности и подарки.
Наша организация существует 40 лет, сейчас нас 152 человека. Большое видится на расстоянии – это время, прошедшие события, мы прожили счастливую жизнь, потому что мы верили и верим. Дай Бог памяти и здоровья всем – не только нам, но и всем живущим в Севастополе, в России и во всём мире, – говорит председатель севастопольского отделения Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Ираида Гудкевич.
В этот памятный день различными наградами были отмечены 20 человек – подарки и благодарственные письма вручили заместитель директора департамента внутренней политики Алексей Гончаров и депутат Законодательного Собрания Татьяна Щербакова. Всего же в настоящее время организация насчитывает порядка 150 членов.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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