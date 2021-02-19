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Началось тестирование на COVID-19 здоровых крымчан. Результат есть: один из 14 «новых» пациентов
Фото: balashover.ru

В Севастополе COVID-19 за сутки подхватили 74 человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:20 19.02.2021

По состоянию на утро 19 февраля в Севастополе зарегистрированы 74 новых случая заболевания COVID-19. 46 человек выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 61 года до 87 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11367 человек. В настоящий момент выздоровели 10257 человек, 465 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 258 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 23 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 41%, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Под наблюдением находится 721 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе COVID-19 за сутки подхватили 74 человека

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