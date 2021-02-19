В Севастополе COVID-19 за сутки подхватили 74 человека

По состоянию на утро 19 февраля в Севастополе зарегистрированы 74 новых случая заболевания COVID-19. 46 человек выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 61 года до 87 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11367 человек. В настоящий момент выздоровели 10257 человек, 465 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 258 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 23 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 41%, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 721 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.