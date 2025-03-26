В Севастополе дали старт акции общества «Знание» к 80-летию Великой Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Российское общество «Знание» запускает Всероссийскую патриотическую акцию в рамках проекта Знание.Герои. Акция охватит все 89 регионов России. В Севастополе первое мероприятие состоялось в городской Точке кипения, где школьники и активисты молодежных организаций города стали участниками тематической встречи, посвященной подвигам, которые совершили советские люди в годы Великой Отечественной войны.

Наше поколение несет ответственность за сохранение исторической памяти, важно передать знания нашим детям, чтобы каждый из них помнил о той героической эпохе и о Героях настоящего – участниках СВО, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора филиала общества «Знание» в Севастополе Анну Глухову.

В мероприятии принял участие лектор общества «Знание», управляющий севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян. Обращаясь к участникам, он подчеркнул значимость подобных мероприятий в сохранении исторической памяти.

У вас есть замечательные учителя и педагоги, которые уделяют большое внимание отечественной истории, помогают вам изучать и осознавать важность исторических событий и личностей, – отмечает Арсен Тананян.

Также в формате открытого диалога лектор «Знания», участник СВО, военнослужащий Севастопольского полка Росгвардии Виктор Сипягин рассказал ребятам о подвигах военнослужащих войск НКВД. Ребята узнали о легендарной 10-ой стрелковой дивизии, которая участвовала в Сталинградской битве, роли железнодорожных подразделений внутренних войск в разгроме фашизма.