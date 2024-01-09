В Севастополе дали старт декларационной кампании-2024

В Налоговой службе Севастополя сообщили: с наступлением нового календарного года стартовала ежегодная кампания по декларированию доходов граждан, которая продлится до 2 мая включительно. В этом, 2024 году, предоставить декларацию необходимо о доходах, полученных за 2023 год.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика.

С необходимостью декларировать доходы самостоятельно сталкивается далеко не каждый россиянин. Чаще всего налог с заработной платы удерживает работодатель и с тонкостями заполнения декларации по форме 3-НДФЛ большинству людей разбираться не приходится.

Однако в отдельных случаях необходимо в обязательном порядке предоставить декларацию:

если в 2023 году продана недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения (в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 000 рублей в год, налогоплательщику также не требуется предоставлять декларацию по форме 3-НДФЛ);

получены дорогие подарки не от близких родственников;

получен выигрыш в лотерею;

осуществлялась сдача имущества в аренду;

получены доходы от зарубежных источников;

если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком.

Кроме того, подать декларацию необходимо и тем гражданам, которые получили дополнительный доход без налогообложения в истекшем году.

Следует отметить, что в этом году необходимо заполнять декларацию по форме, утвержденной приказом ФНС России от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@ .

Отметим, что если гражданин, заполняет декларацию с целью получения налогового вычета , то предельный срок предоставления декларации 2 мая, на эту категорию налогоплательщиков не распространяется и такую декларацию можно подать в любое время в течение года.