В Севастополе дали старт фестивалю «Кубок Единства»

С 31 октября по 4 ноября в Севастополе проходит детско-юношеский фестиваль по игровым видам спорта «Кубок Единства», приуроченный ко Дню народного единства. В Фестиваль включены соревнования по регби и футболу. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как здорово, что фестиваль «Кубок Единства» проводится в Севастополе, и мы надеемся что открытие в нашем дельфинарии станет хорошей доброй традицией. В прошлом году этот фестиваль проводился в Набережных Челнах, но только по футболу и имел большую географию. В Севастополе фестиваль становится еще массовее, потому что к нему присоединился регби, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи и спорта Сергея Резниченко.

В соревнованиях принимают участие более 460 детей в двух возрастных категориях 2013 и 2012 года рождения из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Республики Крым, Республики Ингушетия и Севастополя.

Любовь к футболу и регби растёт – она все крепче и сильнее. Ближайшие пять дней нас ждет много, очень много футбола и регби, море неподдельных эмоций от побед и, что делать, поражений, океан ярких впечатлений от гостеприимного Севастополя. Фестиваль в Севастополе – это, своего рода, продолжение одной большой истории. Мы перенимаем эстафету у Санкт-Петербурга , Ростова-на Дону, Самары, Набережных Челнов и принимаем эту эстафету в Севастополе, – отмечает заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Руководитель детско-юношеского фестиваля игровых видов спорта «Кубок Единства» Светлана Патрушева.

Также в рамках проведения фестиваля запланирована культурная программа для участников, прибывших из Городов-Героев и новых субъектов Российской Федерации: ЛНР, ДНР и Запорожская область. Торжественное открытие для участников фестиваля пройдёт на территории дельфинария в Парке Победы 1 ноября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя