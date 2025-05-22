В Севастополе дали старт форумной кампании

Сейчас идет регистрация на молодежный историко-культурный форум «Истоки», который в этом году пройдет на двух площадках: в Музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» и в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области.

Форум пройдет с 7 августа по 30 сентября и будет посвящен ключевым темам, таким как изучение истории России, празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, а также укреплению духовно-нравственных ценностей.

В этом году запланировано проведение шести образовательных заездов:

1. Открытие (8-13 августа) – для воспитанников духовных академий и семинарий Русской Православной церкви.

2. Семейные ценности (18-22 августа) – для семей с детьми от 7 лет.

3. Созидание (27 августа – 2 сентября) – для студентов творческих организаций и молодых артистов.

4. Хранители истории (8-12 сентября) – для активистов Движения Первых и молодежных сообществ.

5. Истоки.Медиа (17-21 сентября) – новое направление для молодых специалистов медиасферы.

6. Школа молодого гуманитария (26-30 сентября) – для студентов, преподавателей и активистов.

Также можно зарегистрироваться на заезды в Печорах: Семейная память (9-13 ноября), Твой Герой (17-21 ноября) и СоТворение (25-29 ноября).

Клуб молодых семей, созданный в результате заезда «Семейные ценности» по итогам прошлого года, продолжает активно участвовать в мероприятиях города.

С июня по сентябрь в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» пройдут летние школы Академии «Меганом». В течение четырех месяцев девять летних школ объединят более 3500 молодых людей из России и зарубежных стран. В 2025 году все летние школы будут связаны с тематикой «Герои», которая объединяет великих деятелей культуры, искусства и науки. Участники летних школ смогут подать заявку на конкурс Росмолодежь.Гранты для получения финансирования своих проектов.

С 7 июля по 4 августа 2025 года в Солнечногорске состоится Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» с участием 4000 участников в возрасте от 14 до 35 лет и молодых семей с детьми. В этом году запланировано пять тематических смен, охватывающих различные направления: от семейных ценностей до служения.

Один из самых масштабных форумов в Севастополе – это «Молодежь 92». У участников также есть возможность подать заявки на площадку «Росмолодежь.Гранты» и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

Участники форума погружаются в аспекты молодежной политики и социально-экономического развития города, предлагают свои идеи и проекты, участвуют в мастер-классах и встречаются с экспертами из разных отраслей и лидерами мнений. В прошлом году в форуме приняли участие около 100 участников, 20 волонтеров и семь экспертов, включая четырех экспертов в области грантов.

Для добровольцев в этом году также проходил пятый образовательный форум «ДоброСТАРТ», который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 130 ребят познакомились с деятельностью и прошли обучение от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», стали участниками Волонтерского корпуса и уже помогают в организации патриотических мероприятий в нашем городе.

Ежегодно проходит много специализированных Форумов, узкой направленности: Всероссийский форум молодых ученых «Полюс», Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», Форум молодых предпринимателей «Амур», Форум «АгроПроДвижение», Всероссийский молодежный форум «ШУМ» (для молодых медийщиков, пресс-секретарей, блогеров) и многие другие.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя