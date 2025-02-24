В Севастополе дали старт Году защитника Отечества

В рамках мероприятия губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о начале Года защитника Отечества в Севастополе.

Указом Президента России Владимира Путина 2025 год объявлен в стране Годом защитника Отечества. Он будет посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также поддержке участников специальной военной операции.

Этот год — символичен. С одной стороны, грядет 80-я годовщина Великой Победы. И с другой стороны, сегодня мы всей страной сопереживаем тому, что происходит в зоне специальной военной операции, где наши ребята доблестно сражаются с противником. Это и есть та связь поколений, о которой не раз говорил Владимир Владимирович Путин, это мост, который соединяет времена. Мы верим в то, что победа наша будет скорой. Эту веру укрепляют наши бойцы, которые совершают подвиги, защищая нашу Родину. Поэтому сегодня все наши помыслы, надежды и благодарность — с ними, – сказал в своем выступлении Михаил Развожаев.

В зале Дворца культуры рыбаков собрались военнослужащие, ветераны, члены их семей, сотрудники правоохранительных органов, курсанты.

Заместитель командира 810-й бригады морской пехоты с позывным «Истина» поблагодарил всех севастопольцев за поддержку бойцов: «Спасибо всем за веру, за терпение. Спасибо нашим женам, нашим родным и близким. Мы свое дело делаем, однозначно за нами правда, с нами Бог, и победа будет за нами!»

Хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить с праздником всех тех, кто во все времена стоял на защите Родины и стоит сейчас, — подчеркнул Герой России Роман Кулаков.

На праздничном концерте присутствовали вдовы героев, которые не вернулись с фронта, а также жены и матери бойцов, находящихся сегодня на передовой. В знак поддержки своих родных мужчин они накинули на плечи их парадные кители с орденами и наградами.

Перед гостями концерта выступили: военный оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии, вокальный ансамбль «Золотые эполеты», государственный ансамбль танца «Черное море», образцовый ансамбль народной песни «Калинка», образцовый ансамбль «Калейдоскоп», образцовый вокальный ансамбль «Полярики», вокальный ансамбль «Жар-птица», вокальный ансамбль «Ремикс», хореографический ансамбль «Атлантика», вокальная студия «Херсонес», участница театральной студии «Мы босиком» Арина Плескачева, заслуженный деятель искусств Севастополя Михаил Игнатов, заслуженная артистка России Ольга Панкратова, заслуженный артист Севастополя Вячеслав Музыченко, заслуженная артистка Анна Масорина, заслуженный артист Севастополя Дмитрий Морозов, заслуженный деятель искусств Крыма Сергей Бурштейн.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя