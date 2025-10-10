В Севастополе дали старт конкурсу на субсидирование пищевой перерабатывающей промышленности

С 10 по 20 октября 2025 года включительно департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит конкурсный отбор на предоставление субсидий участникам пищевой и перерабатывающей отрасли.
Средства будут направлены на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением и установкой ранее не эксплуатируемого технологического оборудования, а также на производство консервов и пресервов из водных биологических ресурсов.
В 2025 году на реализацию данной меры поддержки из городского бюджета выделено 40 миллионов рублей. Эти средства позволят компенсировать часть инвестиций предприятий в модернизацию производственных линий, что, в свою очередь, способствует росту выпуска качественной продукции, созданию новых рабочих мест и укреплению продовольственной безопасности региона.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — это обязательное условие для подачи заявки.
2. Обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет», через которую осуществляется подача документов.
3. Подать заявку в период с 10 по 20 октября 2025 года включительно.
Все документы подаются исключительно в электронном виде.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Правительства Севастополя.
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться по телефонам: 8 (8692) 45-38-24, 8 (8692) 55-75-35.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
