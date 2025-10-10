В Севастополе дали старт конкурсу на субсидирование пищевой перерабатывающей промышленности

С 10 по 20 октября 2025 года включительно департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит конкурсный отбор на предоставление субсидий участникам пищевой и перерабатывающей отрасли.

Средства будут направлены на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением и установкой ранее не эксплуатируемого технологического оборудования, а также на производство консервов и пресервов из водных биологических ресурсов.

В 2025 году на реализацию данной меры поддержки из городского бюджета выделено 40 миллионов рублей. Эти средства позволят компенсировать часть инвестиций предприятий в модернизацию производственных линий, что, в свою очередь, способствует росту выпуска качественной продукции, созданию новых рабочих мест и укреплению продовольственной безопасности региона.

Для участия в конкурсе необходимо: