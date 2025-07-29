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В Севастополе дали старт конкурсу по субсидированию животноводов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт конкурсу по субсидированию животноводов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:17 29.07.2025

Субсидии сельскохозяйственным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приростом, приобретением и сохранением поголовья сельскохозяйственных животных, выделяются департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка по 2 основным направлениям: производство мяса птицы на убой и сохранение поголовья крупного рогатого скота.

Прием заявок пройдет в период с 28 июля по 6 августа 2025 года. Окончательные результаты конкурса и список победителей будут объявлены до 5 сентября 2025 года.

Господдержка может быть направлена на закупку молодняка, корма, ветеринарное обслуживание, транспортировку и другие расходы, необходимые для успешного ведения животноводства.

В рамках текущего отбора на поддержку аграриев выделено порядка 420 тысяч рублей. Общий объём финансирования на эти цели в 2025 году превысил 10,5 миллиона рублей, что свидетельствует о системной поддержке со стороны правительства.

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Кроме того, департаментом планируется увеличение объема финансирования в данной сфере в 2026–2027, что позволит охватить большее число хозяйств и стимулировать развитие отечественного животноводства в регионе.

В 2024 году меры государственной поддержки уже оказали значительное влияние на сельхозпроизводителей города. Участники аналогичного конкурса получили от правительства города почти 8 миллионов рублей, что позволило многим фермерским хозяйствам модернизировать производство, увеличить поголовье и повысить продуктивность.

С полным перечнем требований, формами заявок, порядком предоставления документов и другими важными сведениями можно ознакомиться на сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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