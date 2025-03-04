В Севастополе дали старт конкурсу «Семья года-2025»

молодая семья (родители до 35 лет и один и более ребенок);

многодетная семья (семьи с тремя и более детьми);

семейная династия (семьи, имеющие три и более поколения последователей одной профессии, трудовой деятельности, имеющие семейные традиции и увлечения, участвующие в общественной деятельности).

Как рассказала заместитель директора Центра социальной помощи семье и детям Алина Сорокина, в Конкурсе могут принимать участие семьи, проживающие на территории Севастополя, воспитывающие детей, сохраняющие национальные и семейные традиции, создающие благоприятные условия для гармоничного нравственного, интеллектуального, физического развития детей, прививающие трудовые навыки, проявляющие активную жизненную позицию, самостоятельно решающие экономические проблемы, не являющиеся победителями проводившихся в прошлом аналогичных конкурсов.

Семьи могут быть выдвинуты органами местного самоуправления, различными ведомствами, организациями, учреждениями и предприятиями, общественными объединениями или путем самовыдвижения, – уточнила Алина Сорокина.

Для участия необходимо предоставить следующие документы:

— заявка на участие в конкурсе по установленной форме;

— анкета семьи по установленной форме;

— согласие на обработку персональных данных;

— копия свидетельства о браке;

— копии свидетельств о рождении детей;

— ходатайство органа местного самоуправления города, ведомства, организации, учреждения или предприятия, общественного объединения (в случае выдвижения указанными органами и ведомствами);

— портфолио «Семейный портрет».

Письменный рассказ об истории семьи должен содержать следующие сведения:

— семейный стаж;

— история знакомства родителей, место работы (вид деятельности) родителей;

— история рождения детей, традиции передачи имен в семье;

— семейные традиции воспитания детей и их достижения;

— распределение ролей в ведении домашнего хозяйства;

— увлечения семьи, членов семьи;

— организация досуга в семье;

— участие в общественной жизни, сведения о наградах членов семьи;

— побудительный мотив участия в конкурсе.

Письменный рассказ составляется в произвольной форме, выполняется в виде альбома, сопровождается фотографиями, копиями полученных дипломов, грамот, фотографиями изделий прикладного и художественного творчества членов семьи. Документы в бумажном виде предоставляются в Центр социальной помощи семье и детям, по ул. Пушкина, 18, – добавила заместитель директора Центра.

Подать электронную заявку на участие в конкурсе можно по адресу sev.cspsd@mail.ru. Тел. 8 (692) 54-21-99. В этом году документы принимаются с 3 по 28 марта.

На первом этапе комиссия отбирает девчат семей-финалистов (по три в каждой номинации).

Второй (отборочный) этап проходит очно, в рамках торжественного мероприятия. На нем присутствуют семьи в полном составе. Они проходят конкурсные испытания. Комиссия смотрит на умение членов семьи общаться друг с другом, эрудированность в вопросах воспитания детей и другие качества. На этом этапе победителями становятся три семьи (по одной в каждой номинации). Кандидатуры этих семей направляются на Всероссийский конкурс, где определяют победителя.

Напомним, что конкурс «Семья года» в Севастополе проводится с 2017 года. В прошлом году победителем стала многодетная семья Куртуковых. Она ездила в полном составе в Москву, где проходило чествование семей-победителей Всероссийского Конкурса в Кремлевском дворце.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя