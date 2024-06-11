В Севастополе дали старт крейсерской регате «Кубок Крыма» по парусному спорту

Сегодня стартовала крупнейшая и старейшая крейсерская регата Черноморского побережья – «Кубок Крыма» 2024. В этом году соревнование собрало 200 участников на 30 яхтах в пяти зачётных группах. В Севастополь съехались гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Новороссийска, Таганрога и многих других регионов России.

Севастополь – это оплот Черноморского флота, оплот патриотизма, и то, что у нас из года в год проходят ключевые спортивные и физкультурные мероприятия парусного спорта, – для нас большая честь и большая ответственность, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Регата в течение двух недель поэтапно пройдет около 300 морских миль вдоль южного побережья Крымского полуострова и вернётся в Севастополь.

По итогам соревнований определятся победители всех зачётных групп и этапов, победители отдельных номинаций и обладатель главного приза регаты – Кубка «Голубая Лента Крыма» за максимальную скорость прохождения дистанции. В 2023 году этот приз выиграл экипаж яхты «Айя», капитаном которой является президент федерации парусного спорта Зубков Валерий Яковлевич

Напомним, парусный спорт – один из базовых видов спорта в Севастополе. Профильное управление поддерживает его развитие и принимает участие в организации проведения парусной регаты. В 2015 году регате «Кубок Крыма» присвоили статус всероссийских соревнований, а в 2020 году – межрегиональных соревнований. Это решение позволило привлечь множество любителей и профессионалов из многих городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Сочи, Анапы, Архангельска, Самары и других.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя