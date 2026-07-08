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В Севастополе дали старт отбор на господдержку виноградарской отрасли
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт отбор на господдержку виноградарской отрасли

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:42 08.07.2026

С 8 по 17 июля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит отбор заявок на возмещение части затрат, понесенных предприятиями виноградарства и виноделия, на молодые виноградники возрастом до 4 лет. Субсидирование проводится по направлениям:

  • обеспечение закладки виноградных насаждений;
  • приобретение получателями средств посадочного материала виноградных растений отечественного производства для закладки виноградных насаждений;
  • приобретение и обновление (приобретение новых) основных средств (промышленной продукции, в том числе техники, транспортных средств) и оборудования (промышленной продукции, в том числе приборов и устройств), используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции, а также развитие промышленного производства основных технологических средств и оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции.
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Господдержка возмещает не более 80% от фактически понесенных затрат.

Так, в 2026 году финансирование этого направления составило более 210 млн рублей.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в «Электронный бюджет».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

Контактный номер телефона: 8 (8692) 45-38-24.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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