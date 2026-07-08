В Севастополе дали старт отбор на господдержку виноградарской отрасли

Так, в 2026 году финансирование этого направления составило более 210 млн рублей.

С 8 по 17 июля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит отбор заявок на возмещение части затрат, понесенных предприятиями виноградарства и виноделия, на молодые виноградники возрастом до 4 лет. Субсидирование проводится по направлениям:

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