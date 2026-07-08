В Севастополе дали старт отбор на господдержку виноградарской отрасли

С 8 по 17 июля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит отбор заявок на возмещение части затрат, понесенных предприятиями виноградарства и виноделия, на молодые виноградники возрастом до 4 лет. Субсидирование проводится по направлениям:
- обеспечение закладки виноградных насаждений;
- приобретение получателями средств посадочного материала виноградных растений отечественного производства для закладки виноградных насаждений;
- приобретение и обновление (приобретение новых) основных средств (промышленной продукции, в том числе техники, транспортных средств) и оборудования (промышленной продукции, в том числе приборов и устройств), используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции, а также развитие промышленного производства основных технологических средств и оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции.
Господдержка возмещает не более 80% от фактически понесенных затрат.
Так, в 2026 году финансирование этого направления составило более 210 млн рублей.
Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в «Электронный бюджет».
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте департамента.
Контактный номер телефона: 8 (8692) 45-38-24.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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