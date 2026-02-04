В Севастополе дали старт отбору на субсидии для предприятий пищевой промышленности

С 4 по 13 февраля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит отбор на предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных при приобретении оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности.

В 2026 году предусмотрена региональная мера поддержки, направленная на развитие пищевой перерабатывающей промышленности, в размере 40 млн рублей.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись, а также обеспечить доступ к системе «Электронный бюджет».

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Телефон для справок: +7 (8692) 55-75-35.

Напомним, с начала 2025 года субсидии получили 12 производителей — хлебопекарные, винодельческие, колбасные и рыбоперерабатывающие предприятия. Благодаря государственной поддержке было приобретено 58 единиц нового оборудования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя