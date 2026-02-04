Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | В Севастополе дали старт отбору на субсидии для предприятий пищевой промышленности
Новости Республики
В Севастополе дали старт отбору на субсидии для предприятий пищевой промышленности
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт отбору на субсидии для предприятий пищевой промышленности

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 14:37 04.02.2026

С 4 по 13 февраля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит отбор на предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных при приобретении оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности.

В 2026 году предусмотрена региональная мера поддержки, направленная на развитие пищевой перерабатывающей промышленности, в размере 40 млн рублей.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись, а также обеспечить доступ к системе «Электронный бюджет».

Узнайте больше:  17 февраля в Севастополе - приём предпринимателей

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Телефон для справок: +7 (8692) 55-75-35.

Напомним, с начала 2025 года субсидии получили 12 производителей — хлебопекарные, винодельческие, колбасные и рыбоперерабатывающие предприятия. Благодаря государственной поддержке было приобретено 58 единиц нового оборудования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.