В Севастополе дали старт патриотической акци «Молодежный десант. Десант Победы»

В Севастопольской детской школе искусств дали старт патриотической акции «Молодежный десант. Десант Победы». Участники акции – 100 добровольцев из числа студенческих и губернаторских школьных трудовых отрядов. Добровольцы будут помогать нуждающимся горожанам, в основном пожилым и маломобильным людям. Волонтеры помогают жителям отдаленных районов. В этом списке Терновский, Верхнесадовский, Качинский, Нахимовский, Балаклавский и Андреевский районы города.

Бойцы Российских студенческих отрядов уже пятый год помогают ветеранам и детям Великой Отечественной войны, семьям участников СВО и людям с ограниченными возможностями здоровья в бытовых вопросах и в организации досуга. Такая всесторонняя помощь важна не только в рамках акции «Молодежный десант», поэтому ребята регулярно оказывают адресную помощь тем, кто в этом нуждается, — комментирует начальник управления по делам молодежи города Севастополя Марина Слонченко.

В первый день акции отряды молодежного десанта отправились на помощь в Терновский муниципальный округ, где помогли пяти пенсионерам: убрали придомовую территорию, вскопали огород, накололи дров. А также десантники убрали на территории ДОТа № 15 и 19 батареи.

Более 100 ребят помогут нашим пожилым людям в отдаленных муниципальных образованиях, проведут профориентационные встречи со школьниками, субботники и окажут гуманитарную помощь тем, кто сейчас в этом нуждается. Настоящие, трудолюбивые и с большим сердцем — именно такие наши ребята, участники молодежного десанта!, — рассказывает руководитель студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.

Также в 2025 году бойцы акции помогут в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море: 22 февраля 50 бойцов «Молодежного десанта» помогут в уборке Золотого пляжа.

В Севастополе акция проводится с 2020 года, за это время бойцы студенческих отрядов Севастополя помогли порядка 100 пожилым и маломобильным людям. С 2022 года в десанте принимают участие не только студенты, но и школьники. В этом году они наравне со старшими ребятами выезжают в отдалённые муниципалитеты и участвуют в подготовке концерта.

В 2025 году сезон Акции называется «Снежный десант РСО. Десант Победы» и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках реализации Акции особое внимание будет уделяться адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции, а также благоустройству мемориалов и памятных мест.

Мероприятие организовано благодаря победе в конкурсе от Федерального агенства по делам молодежи (Росмолодежи) в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» совместно с управлением по делам молодежи города Севастополя и Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя