В Севастополе дали старт Первому туру конкурса «Профессиональный юрист»﻿

С 1 октября 2025 года открыт приём заявок на участие в первом, заочном туре регионального конкурса «Профессиональный юрист».

К участию приглашаются все представители юридического сообщества: практикующие адвокаты и нотариусы, корпоративные юристы, государственные служащие, а также студенты старших курсов профильных вузов. Для того, чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию до 10 ноября 2025 года включительно.

Конкурс проходит при всесторонней поддержке ключевых институтов власти, профессиональных объединений и ведущих вузов Севастополя. Среди них — арбитражные и городские суды, Прокуратуру, Правительство и Законодательное Собрание города Севастополя, нотариальную и адвокатские палаты, ведущие вузы региона и другие организации.

Как принять участие?

Участнику необходимо зарегистрироваться по ссылке. После регистрации откроется возможность пройти тестирование 1-го тура.

Выполнить задания теста.

Что получают участники и победители?

Победителей ждут ценные призы, включая отдых в одном из лучших отелей Крыма. Кроме того, Адвокатская палата Севастополя официально засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации. Количество часов зависит от результата:

участие в I туре — 3 часа

участие во II туре — 6 часов

участие в III туре — 8 часов

3 место — 10 часов

2 место — 12 часов

1 место — 15 часов.

График проведения конкурса:

I тур (заочный): Приём заявок и ответов на задания — с 1 октября по 10 ноября.

Приём заявок и ответов на задания — с 1 октября по 10 ноября. II тур: 20 ноября

20 ноября Финал: 27 ноября.

27 ноября. Торжественная церемония награждения: 4 декабря.

Организаторы конкурса

Организатором конкурса выступает компания «НПО Консультант» — официальный представитель сети «КонсультантПлюс» в Республике Крым и городе Севастополе. Компания является инициатором и бессменным организатором конкурса на протяжении всех 8 лет его проведения в регионе.

О конкурсе

Конкурс был основан на успешном опыте коллег из Иваново, где он проводится с 2009 года. 9 лет назад эта инициатива была перенесена в Крым и Севастополь, где сразу завоевала доверие и популярность в профессиональной среде.

Главная ценность конкурса — создание единого пространства для диалога и соревнования для всего юридического сообщества региона: от опытных экспертов до будущих специалистов — студентов. Для многих участников конкурс становится мощным трамплином для карьерного роста и заявления о себе.

Для получения актуальной информации:

Полные условия участия, новости конкурса и результаты этапов будут публиковаться в газете «Консультант Таврический», на официальном сайте, в социальных сетях и новостном Telegram-канале компании «НПО Консультант».

источник: Нотариальная палата города Севастополя