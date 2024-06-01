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В Севастополе дали старт проекту «Летний Севастополь»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт проекту «Летний Севастополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 01.06.2024

1 июня в Севастополе стартует проект «Летний Севастополь». Открытие проекта пройдёт на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка». Каждую субботу на открытой площадке будут проходить творческие вечера, выступления, интерактивные программы, конкурсы и многое другое.

Старт севастопольского лета ознаменован красочным ежегодным творческим проектом «Летний Севастополь». Проект стал традиционным событием летнего культурного календаря города, каждую субботу севастопольцы и гости города смогут не только наслаждаться вступлениями лучших творческих коллективов, но и участвовать в интерактивных программах, конкурсах и многом другом. Благодаря совместным усилиям всех участников удаётся создать разнообразную программу, которая удовлетворит интересны различной аудитории. Кроме того, начинают работу летние кинотеатры, где каждый желающий в вечернее время бесплатно сможет посмотреть кинофильмы. Также, проект реализуется в селах, например, продолжает свою работу «Киноклуб», где кинопоказы проходят не только для детей, но и для взрослых. Для ребят во время каникул показывают фильмы, отечественные мультфильмы и кинокартины для всей семьи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Анжелу Сумакову.

Завтра, в Международный день защиты детей, для ребят пройдёт концертная программа «Детство — планета мечты», где лучшие коллективы и артисты Севастополя выступят с яркими номерами, а после праздничного концерта пройдёт показ семейных кинофильмов.

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Напомним, в 2023 году в рамках «Летнего Севастополя» севастопольцы увидели более 10 концертных программ, спели более 200 песен и услышали 5 оркестров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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