В Севастополе дали старт проекту «МедСтарт92»

В Севастополе началась реализация грантового проекта «МедСтарт92». Инициаторами выступили активисты медицинского отряда регионального отделения Юнармии Севастополя.

Идея проекта — дать школьникам возможность попробовать свои силы в медицине: в роли врачей, фельдшеров, медицинских сестер и лаборантов. Именно сейчас, когда еще есть время подумать, вдохновиться или ошибиться и понять, твое это или нет.

На первом этапе, летом 2026 года, команда проекта, в которую вошли педагоги, студенты-медики, врачи и волонтеры медицинского отряда, проводит программу профессиональных проб в детских оздоровительных лагерях. Разворачиваются площадки, на которых школьников знакомят с работой медицинских специалистов.

С сентября проект выходит на новый уровень. В образовательных организациях Севастополя и на базе медицинского центра «Крым» начнут работу стационарные детские медицинские центры. «Детские» — не потому, что там лечат детей, а потому, что сами дети выступают в роли врачей, медицинских сестер, фельдшеров и лаборантов. Это позволит школьникам погружаться в профессию регулярно, а не только в рамках летних смен.

Проект реализуется при грантовой поддержке Движения Первых. Партнерами выступают ГАУС «РДОЦ «Планета Детства», департамент образования и науки, ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, парк «Патриот» ЮВО, Медицинский центр «Крым».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя