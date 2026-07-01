В Севастополе дали старт проекту «Севастополь — единство в многообразии»

В Севастополе дан старт проекту «Севастополь — единство в многообразии». Инициатива стала победителем грантового конкурса СОНКО и получила финансовую поддержку на реализацию.

За «круглым столом» собрались представители органов власти, силовых структур, национально-культурных обществ, педагоги и общественники. Обсуждали главное: как через творчество, историю и командные игры показать молодежи, что мы — одна команда.

Руководитель проекта Светлана Рендак отметила, что ключевая задача — вовлечь ребят в совместную созидательную деятельность. В программе проекта: уроки истории, мастер-классы от народных умельцев, интерактивные квесты для школьников.

Сегодня обсудили, как в рамках проекта усилить работу по профилактике экстремизма и развитию межнациональных отношений с помощью современных методик. Уверен, что результатом проекта, посвященного Году единства народов, станет положительная динамика в этих сферах, — подчеркнул заместитель начальника управления департамента внутренней политики Юрий Сурков.

Итогом встречи стало подписание соглашений, которые позволят реализовать намеченные инициативы.

источник: Правительство Севастополя

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