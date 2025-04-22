В Севастополе дали старт проекту «Социальная няня»

В Севастополе стартовал новый проект – «Социальная няня». Это еще одна мера поддержки, предусмотренная региональной программой по повышению рождаемости. Реализуется она в рамках федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья», который стартовал в этом году.

Программа включает бесплатный подготовительный этап ЭКО по медицинским показаниям, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и ряд единовременных выплат — об этих мерах я рассказываю в своих публикациях.

«Социальная няня» — это сервис кратковременного присмотра и ухода за детьми.

Сотрудники севастопольского Центра социальной помощи семье и детям, у которых есть необходимые компетенции, смогут посидеть с ребенком, поиграть с ним в развивающие игры, помочь с гигиеническими процедурами — дома или на площадках центра. Это бесплатно.

Услугами «социальных нянь» можно воспользоваться до двух раз в неделю. Продолжительность одного сеанса — до 3 часов.

«Социальные няни» уже начали работать. Они помогают молодым семьям, где мама и папа учатся очно, многодетным и малоимущим семьям. Главное условие: возраст родителей — до 35 лет, возраст детей — до 3 лет.

Для этого молодым мамам нужно оставить заявление за пять рабочих дней до желаемой даты по адресу: ГБУ «ЦСПСД», улица Пушкина, 18 или на электронную почту: cspsd@sev.gov.ru.

Телефон для справок: +7(8692) 54-21-99.

Подробности на сайте департамента труда и социальной защиты населения.



источник: пресс-служба Правительства Севастополя