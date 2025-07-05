Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе дали старт программе обучения ветеранов СВО ораторскому мастерству
Новости Республики
В Севастополе дали старт программе обучения ветеранов СВО ораторскому мастерству
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт программе обучения ветеранов СВО ораторскому мастерству

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:05 05.07.2025

В Севастополе состоялся официальный запуск специальной образовательной программы для ветеранов СВО. В рамках проекта участников обучат навыкам работы с аудиторией, правилам эффективного публичного выступления и различным ораторским техникам. Полезные знания и опыт получат в том числе участники программы «Севастополь — Город Героев».

Запуск программы стал возможен благодаря соглашению общества «Знание» и Ассоциации ветеранов СВО Севастополя. Цель программы – подготовить ветеранов к работе со школьной аудиторией, студентами в Севастополе.

Соглашение станет основой для реализации ряда новых инициатив, направленных на увеличение мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи, усилении лекторского состава общества «Знание» из числа ветеранов СВО, ветеранов боевых действий. Также мы запланировали обучение для ветеранов СВО навыкам публичных выступлений, психологии работы с разной аудиторией, медиаграмотности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя Севастопольского филиала общества «Знание» Анну Глухову.

Ключевой акцент соглашения – на усиление системной работы с ветеранами СВО и ветеранами боевых действий. Партнеры планируют совместную организацию просветительских мероприятий для молодежи города, а также продолжение образовательных программ для ветеранов. Помимо ораторского мастерства, обучение будет включать психологию общения с разной аудиторией и основы медиаграмотности.

Для нас это шаг к настоящему диалогу. «Знание» — это сильная и уважаемая организация, где уже давно идут просветительские лекции, встречи с экспертами, марафоны. Это то самое место, где молодежь общается в диалоге с выдающимися лекторами из разных сфер. И нам важно, чтобы наши ветераны сотрудничали с молодежью, рассказывали о своих подвигах и о нашей стране, – отметил председатель Ассоциации ветеранов СВО Севастополя, Герой России Роман Кулаков.

Напомним, в рамках программы «Севастополь — Город Героев» также пройдет обучение, для каждого участника составят индивидуальный план профессионального развития и определят наставника.

Узнайте больше:  Севреестр: как внести информацию о недвижимости на портале Госуслуг - ликбез

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x