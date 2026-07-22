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В Севастополе дали старт программе «Планета детства в школах»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе дали старт программе «Планета детства в школах»

Опубликовал: news-parser в Севастополь 18:04 22.07.2026

На базе пяти школ Севастополя проходит бесплатная трехдневная программа для школьников от семи лет. Первая смена с 21 по 23 июля собрала 232 ребенка. С ними занимаются 50 вожатых и педагоги дополнительного образования.

В Севастополе ввиду объективных обстоятельств многие дети не смогли отправиться в загородные лагеря. Мы приняли решение, что не сможем оставить юных севастопольцев без положительных эмоций и общения с новыми ребятами и вожатыми. Так появился проект «Планета детства в школах». Наша задача – познакомить и сплотить ребят из соседних школ, чтобы они продолжили общение и дружбу вне школьных стен, чтобы как можно больше ребят провели время с пользой и научились чему-то новому, захотели посещать кружки дополнительного образования, – отметил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

Для ребят предусмотрены спортивные активности, флешмобы, творческие мастер-классы, задания на командообразование, участие в различных играх, которые дети смогут потом повторять самостоятельно с друзьями во дворе. Также ребятам напоминают правила безопасности на улице, на дороге, на море, в горах и в быту.

Каждый из трех дней отличается друг от друга. Программу проводят специально обученные вожатые. Все дети разделены на отряды по возрастам, мероприятия проводят с учетом возраста и интересов. В каждой школе инфраструктура позволяет проводить разного рода занятия с большим количеством детей. Родители могут быть уверены в профессионализме педагогов и обеспечении условий безопасности детей, – поделилась заместитель директора по воспитательной работе «Планеты детства» Валентина Матвеева.

Участие в проекте «Планета детства в школах» бесплатное. Стать участником проекта можно по вторникам. Напоминаем, прийти на программу в среду или четверг нельзя, так как ребенок не пройдет полный цикл занятий. Рекомендуем родителям выбрать даты программы, которые ребенок сможет посетить.

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источник: Правительство Севастополя

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