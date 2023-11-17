В Севастополе дали старт программе ремонтов участковых пунктов полиции

В течение ближайших двух лет в Севастополе отремонтируют все участковые пункты полиции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, открывая вместе с начальником УМВД России по городу Севастополю полковником полиции Сергеем Сигуновым после капитального ремонта участковый пункт в Казачьей бухте. В мероприятии также приняли участие Благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта, сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

В Севастополе работают 25 участковых пунктов полиции. Их не ремонтировали десятилетиями. Но сегодня перед полицией стоит множество задач, и для личного состава мы должны обеспечить комфортные условия работы. Поэтому мы договорились с Сергеем Викторовичем Сигуновым, что будем приводить пункты в порядок. Первым стал пункт в Казачьей бухте, ещё четыре пункта сделаем до конца года, и остальные 20 приведем к современному стандарту в течение ближайших двух лет, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Начальник УМВД России по городу Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов отметил важность обеспечения комфортных условий работы для участковых.

В участковых пунктах наши сотрудники принимают граждан, работают с несовершеннолетними. Необходимо создать для них и для посетителей достойные условия, оборудовать помещения: город растёт, а вместе с ним растёт и нагрузка на участковых. К примеру, открывшийся сегодня пункт будет обслуживать Казачью бухту и Фиолент, здесь живёт около 65 тысяч человек. Улучшение условий труда в конечном итоге качественно повлияет на работу всех участковых в будущем, – отмечает Сергей Сигунов.

Всего в Севастополе работают 132 участковых уполномоченных полиции. 17 ноября они отмечают профессиональный праздник.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя