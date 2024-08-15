В Севастополе дали старт реализации первой крупной программы комплексного развития территорий

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева утвердили проект планировки и межевания части кадастрового квартала по улице Мате Залки. Это первый крупный проект по комплексному развитию территории в Севастополе на 7 км Балаклавского шоссе. Застройщик планирует построить почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Размер инвестиций, планируемых к вложению, составит не менее 40 миллиардов рублей. По сути, в городе появится новый жилой микрорайон, в котором будет всё, что нужно для комфортной жизни севастопольцев, а главное, что по условиям КРТ — не менее 5% жилья застройщик передаст в фонд города.

Долго работали над этим проектом комплексного развития территории. Теперь у города наконец появится маневренный фонд служебного жилья для бюджетников. После ввода каждого этапа строительства мы получаем не менее 5%, а всего после окончания реализации проекта, не менее 20 тысяч квадратных метров жилых помещений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Проектом предусмотрено строительство четырёх детских садов, общеобразовательной школы, многопрофильного амбулаторного поликлинического комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Проект был представлен на Всероссийской «зелёной» конференции в Новосибирске как образцовый. Озеленение составит 35% общей площади территории. Кроме того, будет проложена дорожная сеть.

Сейчас выполнят межевые работы, связанные с изменением вида разрешённого использования и образованием земельных участков в соответствии с утверждённым проектом. После этого уже приступят к реализации, – сообщил и. о. заместителя губернатора Максим Жукалов.

Напомним, мастер-план территории был рассмотрен и одобрен Градостроительным советом при Правительстве Севастополя в декабре 2021 года. Проект также прошёл общественные обсуждения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя