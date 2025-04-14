В Севастополе дали старт региональному этапу чемпионата «Абилимпикс»

С 14 по 17 апреля в Севастополе пройдут соревнования VIII регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей.

Чемпионат проходит в Севастополе с 2018 года, а по всей России с 2015 года. Такие мероприятия позволяют мотивировать ребят с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, к получению профессии, совершенствованию себя, как профессионала. Ребята осознают, что они способны и могут преодолевать любые препятствия на пути к получению профессии. Они могут быть примером для других. Ребята с ограниченными возможностями здоровья поступают в детские сады, школы, колледжи. Открываются группы компенсирующей направленности в детских садах, увеличиваются коррекционные классы в школах. Наша задача – создать все необходимые условия для образования, обучения, развития на всех уровнях образования, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

В этом году участниками чемпионата стали 100 ребят, которые будут соревноваться в 18 компетенциях на 7 площадках. Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России.

Я захотела принять участие, чтобы показать, что я специалист и проявить себя, улучшить профессиональные качества. Чемпионат – это мотивация к действию, сигнал, что нужно продолжать жить и стремиться к лучшему. Я участвую в чемпионате как специалист массажист, всего нас 10 участников. Соревнования будут проходить с моделями, которым необходимо будет сделать массаж. Моя моральная поддержка – собака поводырь, именно она приведет меня туда, где будет проходить конкурс. Главное – принять участие, но победить тоже будет приятно, – рассказала участник чемпионата Любовь Зеленская.

Среди конкурсных направлений: блинопек, бариста, поварское дело, изобразительное искусство, роспись по шелку, ландшафтный дизайн, декоративно-прикладное искусство (городецкая роспись), рабочий зеленого хозяйства, обработка текста, дизайн плаката, адаптивная физическая культура, психология, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход, вязание спицами, вязание крючком, массажист.

Напомним, победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя