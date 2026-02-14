В Севастополе дали старт региональному этапу чемпионатного движения «Профессионалы»

С 13 по 20 февраля в Севастополе проходят мероприятия регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». В соревнованиях принимают участие 190 человек: 159 студентов среднего профессионального образования и 31 школьник.

Чемпионаты профессионального мастерства играют важную роль в подготовке квалифицированных специалистов. Они помогают молодым людям расти в своей профессии, мотивируют студентов ставить перед собой высокие цели и уверенно их достигать. Чемпионат «Профессионалы» — это возможность продемонстрировать свои умения и навыки, приобрести новый опыт и найти единомышленников, — отметила заместитель директора департамента образования и науки Александра Никитина.

В основной категории (студенты) предусмотрены соревнования по 26 компетенциям, в числе которых: ресторанный сервис, финансы, веб-технологии, художественная роспись по дереву, дизайн интерьера, ремесленная керамика, визаж и стилист, документационное обеспечение управления и архивоведение, медицинский и социальный уход, фельдшерское дело в медицинской реабилитации, поварское и кондитерское дело.

В категории «Юниоры» (школьники) пройдут соревнования по пяти компетенциям: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, организация экскурсионных услуг и туризм.

Участие в чемпионатах профессионального мастерства — это самовыражение в профессии, возможность показать себя. Конкурсные задания соответствуют высоким отраслевым стандартам и существенно отличаются от учебных программ. Работодатели наблюдают за подготовкой и выступлениями конкурсантов, что способствует дальнейшему трудоустройству и прохождению практики, — рассказала директор Севастопольский колледж сервиса и торговли Илона Смолякова.

Оценивать работу участников будут порядка 200 экспертов-наставников и индустриальных экспертов.

Партнерами регионального этапа являются 62 организации, в том числе 37 организаций планируют предоставить вакансии или стажировку для победителей и призеров. Предприятия – партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий и входят в состав жюри.

Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях, которые состоятся в марте — апреле 2026 года, за право выхода в финал чемпионата. Кроме того, в рамках регионального этапа будет реализована профориентационная программа, в которой примут участие около 1 400 школьников.

Напомним, Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического развития страны. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя