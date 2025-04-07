В Севастополе дали старт региональному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2025»

На базе школы № 58 с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина начались очные испытания регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2025». В этом году в конкурсе принимают участие восемь севастопольских педагогов.

Основные критерии оценивания педагогов – методическое и психолого-педагогическое мастерство, реализация воспитательных задач, коммуникация, возможность правильно провести рефлексию урока. Конкурс проходит с целью выявления талантливых учителей и распространения лучшего педагогического опыта и поднятия престижа профессии учителя. В жюри входят представители департамента образования и науки, директора школ, победители конкурса «Учитель года» разных лет. Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года» примет участие в заключительном этапе на Всероссийском уровне, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя жюри регионального этапа конкурса «Учитель года», заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Заочный этап конкурса прошел в период с 5 по 21 марта. Очные конкурсные испытания на базе средних общеобразовательных школ № 58 и № 54 пройдут в период с 7 по 11 апреля. За это время участники должны пройти четыре очных конкурсных испытания: «Урок», «Педагогическое интервью», «Мастер-класс» и «Блицтурнир».

Первым испытанием стал формат «Урока». Во время него в течение 35 минут педагоги показали профессиональные компетенции в области проектирования, организации и проведении урока, а также им предстояло обосновать применение методических подходов, приемов и технологий в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока, провести самоанализ урока и ответить на вопросы членов жюри.

Учить для меня значит жить, именно поэтому я здесь, отдача и благодарность детей – главный стимул. В этом конкурсе я принимаю участие впервые, шла я к этому долго, и это осознанное решение. Для меня важна не победа, а участие – получить опыт и не просто выйти из зоны комфорта, а расширить ее. Настоящий учитель – тот, кто может быть примером для ребят, кто обладает добротой и справедливостью с пониманием и учетом возраста и жизненных обстоятельств, – рассказала учитель истории и обществознания гимназии № 8 Алла Жигалова.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Учитель года России» в Севастополе проводится с 2014 года. За 11 лет в конкурсе приняли участие 112 педагогов образовательных учреждений города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя