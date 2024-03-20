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В Севастополе дали старт регистрации на киберспортивный турнир

В Севастополе дали старт регистрации на киберспортивный турнир

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:06 20.03.2024

Организатор киберспортивного турнира «Кубок MICAST» – детский технопарк «Кванториум» Севастополь. Турнир состоится 25-26 марта в детском технопарке (Севастополь, ул. Папанина, 5/7).

К участию приглашаются ребята в возрасте от 10 до 18 лет. Участие – командное (по 5 человек, +1 запасной).

Турнир будет проходить в дисциплине «Мир танков».

Доступна индивидуальная и командная регистрация:

Если у вас есть команда, регистрируйтесь по ссылке: https://forms.yandex.com/u/65eef5d6f47e730aeb362386/

Если команды нет, то подать заявку можно в индивидуальной форме: https://forms.yandex.ru/u/65f9439e068ff00675dcf6f8/

Команды будут сформированы из участников, которые прошли одиночную регистрацию. Прием заявок открыт до 24 марта. Турнир будет включать этапы: групповой, плей-офф и финал. «Мир танков» — это популярная многопользовательская онлайн-игра, посвящённая бронированным машинам. У команд будет возможность сойтись в игре и отстоять свое право на танковое господство. Сразись за «Кубок MICAST»! — отмечают организаторы. 

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