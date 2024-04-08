В Севастополе дали старт сезону общегородских зарядок

В преддверии Всемирного дня здоровья в Севастополе стартовал шестой сезон общегородских зарядок на свежем воздухе. Сегодня более 200 участников провели активное утро. Открытие сезона прошло в Парке Победы на площадке у фонтана ордена Победы для жителей города всех возрастных категорий.

Сегодня стартовала севастопольская общегородская зарядка. С 2019 года мы начали реализовывать данный проект с четырёх площадок, а к 2024 году количество локаций увеличилось до десяти. В начале маленькими шагами набирали обороты, и сейчас зарядка стала просто очень популярна и любима многими севастопольцами. Мы постарались охватить все локации, в том числе и отдалённые микрорайоны города Севастополя – на Северной стороне в Учкуевке, в Балаклаве и Инкермане. И, конечно же, в центральных районах города. Если начинать свой день с активности, то можно достичь большего успеха! Будь собой – будь на спорте! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

Присоединиться к занятиям спортом на свежем воздухе могут все желающие с 10 апреля по 30 октября каждую среду и субботу с 7 до 8 часов утра на локациях:

— территория Парка Победы (у фонтана ордена Победы);

— территория парка имени Анны Ахматовой;

— территория сквера 60-летия СССР (пр. Генерала Острякова);

— территория сквера на ул. Александра Маринеско;

— территория парка «Динопарк».

В летний период, с 1 июня по 28 сентября, к зарядкам присоединятся локации:

— территория городского пляжа «Хрустальный» (набережная Перелешина);

— территория парка «Учкуевка»( Северная сторона);

— территория парковой зоны Малахова Кургана;

— сквер между домами ул. Маршала Геловани, 4 и пр. Генерала Острякова, 87;

— сквер 60-ти летия Октябрьской Революции (г. Инкерман).

Очень люблю Севзарядку, хожу всё время, уже пятый год. Хожу в Парк Победы. Очень нравится, очень заряжает, даёт позитив, даёт энергию, даёт здоровье. Очень любим. Спасибо организаторам за всё, – отмечает участница проекта Мария.

Также в рамках проекта «Спорт в каждый двор» под эгидой севастопольской общегородской зарядки занятия будут проходить в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8 до 10 утра в парке «Ракушка» (Балаклава) по адресу ул. Крестовского, 1А.

Программа зарядки включает в себя комплекс общеукрепляющих упражнений утренней гимнастики и танцевальную аэробику. При этом все упражнения разработаны с учётом возрастных особенностей организма и степени подготовленности участников. Также севастопольцы смогут получить консультацию по вопросам физической культуры и здорового образа жизни.

Напомним, мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя